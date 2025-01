Ilfattoquotidiano.it - Taglietto del Fmi alla crescita italiana 2025. Male Germania e Francia, bene gli Usa, la Russia “tiene”

Il Fondo monetario internazionale ha abbassato le previsioni dieconomica per l’Italia. Nell’incremento del Prodotto intero lordo si dovrebbe fermare allo 0,7%, lo 0,1% in meno di quanto ipotizzato lo scorso autunno. Migliorano invece le stime sul 2026 che salgono a + 0,9% (+ 0,2%) seb, come noto, più si allungano i termini più le previsioni diventano aleatorie. Il Fondo spiega che la leggera revisione al ribasso della stima diriflette le “sfide di medio termine” che l’economia si trova ad affrontare, ma anche l’incertezza che pesa a livello globale ed è legata alle politiche economiche dei nuovi governi.Peggiorano pure le prospettive di. Berlino neldovrebbe fermarsi a + 0,3%, ben lo 0,5% in meno delle precedenti valutazioni, per poi riprendersi con un certo vigore nel 2026 (+ 1,1%).