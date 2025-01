Quifinanza.it - Svevo, la maglieria di lusso che accende il colore del cashmere

Leggi su Quifinanza.it

I valori della qualità e dell’autenticità sono i punti cardine di Somma & C un’azienda che ha fatto dellamaschile un capo di qualità, ricerca,e stile. Pioniere di questa impresa fu Nicola Somma uomo di origine campane fondatore di un’azienda capace di arrivare ai giorni nostri attraversando con eleganza e cura del saper fare oltre un secolo temporale e ben 4 generazioni, sino a diventare un punto di riferimento del nostro Made in Italy. La storia di questa autentica eccellenza italiana passa da 3 importanti fasi, la prima con il trasferimento nel 1892 di Nicola Somma dalla Campania alla Regione Puglia per aprire una catena di negozi di, la seconda fase parte nel 1955 grazie al figlio Mario che attiverà la produzione e distribuzione diattraverso la fondazione del loro primo maglificio, nome che si ispira al famoso castello Normanno-di Bari, maglie realizzate dalle sapienti mani di artigiani locali.