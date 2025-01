Lanazione.it - Stefania Proietti: "Salute al centro con un nuovo Piano"

Un’ora e venti minuti, la gran parte dei quali – non a caso – dedicati alla Sanità. Ieri è stato il giorno della presidenteche ha tracciato il programma di governo regionale per i prossimi 5 anni. Lo ha fatto in Consiglio regionale, davanti a maggioranza e opposizione, nella prima seduta ’vera’ dopo quelle per eleggere presidente e vice. E ha messo subito in fila alcuni punti fermi per raddrizzare la situazione: "La sfida di questo Governo regionale – ha sottolineato – è quella di ‘Fare Sistema’ per costruire il ‘Sistema’, andando ad incidere sulle 8 direttrici per lo sviluppo del sistema integrato". Il primo capitolo è quello di ’Una sola’ "attraverso il rafforzamento del sistema di prevenzione a garanzia del benessere del cittadino, con particolare riguardo alla popolazione a rischio e promozione di corretti stili di vita".