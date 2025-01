Ilfattoquotidiano.it - Stazione Centrale di Milano, chiudono tre locali dopo 40 anni. La protesta dei lavoratori: “67 persone licenziate di punto in bianco”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ci ho sempre messo l’anima per sfamare la mia famiglia, ma adesso ci ritroviamo diinsenza lavoro”. Maria Grazia prepara caffè e panini in un bar al piano binari delladi. O meglio, preparava, perché in primavera perderà il lavoro insieme a 67 suoi colleghi della Sarf spa che da quarant’gestiva diversidella. Il motivo? “Il mancato rinnovo del contratto di locazione con conseguente sfratto da parte di Grandi Stazioni Retail Spa (proprietaria deinda)” spiegano in una nota i sindacati confederali che questa mattina hanno organizzato uno sciopero nel piazzale della. “Isono di proprietà di Grandi Stazioni Retail Spa – attaccano i sindacati – che nel corso degli incontri ha scelto di disinteressarsi totalmente del problema e della sua responsabilità sociale”.