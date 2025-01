Lanazione.it - Stazione AV MedioEtruria, Giani: “Si faccia a Rigutino”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 17 gennaio 2025 –AV: “Si” “La scelta della della Regione Toscana per la prospettiva di unaintermedia dell’Alta velocità fra Firenze e Roma è una scelta convinta per la soluzione di”. Lo afferma il presidente, dopo aver partecipato oggi pomeriggio con l'assessore Baccelli alla seduta straordinaria congiunta dei Consigli provinciale e comunale di Arezzo dedicata al tema della localizzazione della nuovaper l’AV. “consentirebbe lo scambio più congeniale treno su treno tra linea ordinaria e linea veloce e assicurerebbe una spiccata funzionalità di rapporto per le tratte tra il capoluogo toscano e la capitale”, aggiungeche spiega: “È una scelta che presto cercheremo di valutare e condividere con la nuova Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e spero possa trovare corso nei programmi delle Ferrovie dello Stato, in modo da garantire a un territorio importante come quello dell’Etruria toscana di avere un collegamento con unadedicata alla stregua dellaMediopadana nel tratto tra Bologna e Milano”.