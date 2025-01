Liberoquotidiano.it - Stasera torna la diretta di Libero sulla fiction M.

Chi pensa che le polemiche su M Il figlio del secolo siano terminate dopo le prime due puntate dellaandate in onda venerdì scorso probabilmente si sbaglia. E di grosso. Perché il bello, o il brutto a seconda dei punti di vista, comincia adesso. Questa sera dalle 21.15 Sky Atlantic trasmetterà terza e quarta delle 8 puntate della mini-ispirata alla trilogia M di Antonio Scurati. Sul nostro sitoquotidiano.it le seguiremo e le commenteremo ancora una volta insieme, in, dando spazio alle nostre firme e ai vostri tweet. A voi il compito di partecipare al nostro dibattito live usando l'hashtag #OssessioneDuce e il tag @official su X, oppure commentando anche sui nostri profili Instagram e Facebook. «Frittatona di cipolle, birra familiare gelata, espressione sdegnata d'ordinanza e rutto democratico», scriveva una settimana fa un nostro lettore, a pochi minuti dal via della serata-evento.