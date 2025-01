Spider-Man | Beyond the Spider-Verse i doppiatori del film non sono ancora stati contattati

Leggi su Cinefilos.it

-Man:the, idelnonIl 17 dicembre la Sony Pictures ha annunciato che-Man:theha trovato i suoi registi in Bob Persichetti e Justin K. Thompson. Una notizia arrivata ben nove mesi dopo quella che doveva inizialmente essere la data d’uscita dell’atteso terzod’animazione dedicato a Miles Morales. Persichetti ha già fatto parte del team di regia di-Man: Into thee ha prodotto esecutivamente-Man: Across the. Thompson, invece, era un designer di produzione del primoed è entrato a far parte del team di regia del sequel insieme a Joaquim Dos Santos e Kemp Powers.Il produttore esecutivo e sceneggiatore Chris Miller ha poi spiegato che il duo era legato alfin dall’inizio, anche se l’annuncio tardivo ha fatto poco per tranquillizzare i fan preoccupati di quanto tempoci vorrà per portare questo terzonelle sale.