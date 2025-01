Gqitalia.it - Sorpresa, Scissione 2 apre la stagione parlando in italiano!

Leggi su Gqitalia.it

Sì, in2, in linea da oggi su Apple Tv+, c'è anche un personaggioo italo-americano, difficile da capire perché parla la nostra lingua ma, come è solito tra impiegati “scissi” - quelli che in questa serie distopica si sono fatti incapsulare un microchip che fa dimenticare ciò che succede in ufficio facendo in modo che la vita lavorativa non influisca in alcun modo con quella privata -, non ci si scambiano molte informazioni, se non quelle strettamente operative.La sua presenza, così come quella di un altro paio di colleghi, è unaanche per il protagonista dello show, Mark Scout, interpretato da Adam Scott, che al suo rientro al lavoro dopo aver vissuto, nel finale della precedente, un giorno da sé stesso totalmente cosciente, non ritrova il suo team di “ammutinati” (l'intero gruppo nell'episodio conclusivo di1 era riuscito a trollare il sistema di divisione della personalità per sbirciare nella propria vita reale) ma dei sostituti di cui non sa assolutamente niente, con un effetto di straniamento totale.