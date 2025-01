Liberoquotidiano.it - Socci: Schlein e compagni da bocciare, scordano la lezione dei loro maestri

Una delle chiavi per il Duemila? Risposta: «Imparare delle poesie a memoria, molte poesie: da bambini, da giovani, anche da vecchi. Perché fannoa: uno se le ripete mentalmente. Inoltre lo sviluppo della memoria è molto importante». A chi appartiene questa frase? Al ministro dell'Istruzione Valditara che è sotto attacco da sinistra proprio perché vuole tornare a insegnare a scuola le poesie a memoria? No. Sono parole di Italo Calvino che non è stato solo un importante scrittore italiano, ma anche uno dei maggiori intellettuali di sinistra del dopoguerra. Fra l'altro è sempre più importante abituare la mente a “trattenere” ed elaborare parole e concetti oggi che, con la rete e i cellulari, è sottoposta a un vero bombardamento di stimoli e notizie che passano senza lasciar traccia. Oltretutto le parole della poesia creano pensiero.