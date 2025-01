Liberoquotidiano.it - "So perché è innocente": Sinner, la rivelazione del boss Usada scuote gli Australian Open

Tra i contrari Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, senza dimenticare i dubbi di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. In sua difesa diversi protagonisti del tennis che fu come Martina Navratilova, John McEnroe o Andy Roddick. Ora, però, anche ildell', l'agenzia antidoping statunitense, Travis Tygart, ha difeso Janniknella vicenda della contaminazione indiretta al Clostebol, nel corso dei passati Indian Wells di febbraio. “Seè dopato, cosa che non penso sia basata sui fatti che sono stati resi pubblici, allora la sentenza di non colpevolezza era perfettamente appropriata a questo caso — le sue parole al Daily Maverick — A differenza del caso dei 23 nuotatori cinesi, consono state seguite le regole, è stata mantenuta trasparenza”. E ancora: “non è stato sospeso? Lo è stato — ha aggiunto Tygart — Ha fatto appello subito e l'hanno revocato, è previsto nelle regole.