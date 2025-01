Gamberorosso.it - Smart tv, streaming e Sky: il Gambero Rosso come non l'avete mai visto

Il 2025 delè iniziato in chiaro. Il nostro canale televisivo cala il tris: ci trovate su sky 412, sul 257 del digitale terrestre e sulla nuova piattaforma.tv messa punto a fine 2024. Non è un passaggio da poco se consideriamo il punto di partenza. Nel 1999 abbiamo acceso le frequenze del primo canale televisivo in Europa interamente dedicato al cibo e vino, RaiSat. Il circuito era satellitare, al tempo si chiamava Tele+. L’intuizione di Stefano Bonilli e Bruno Pellegrino fu geniale, videro qualcosa che non c’era ancora. E che sarebbe successo di lì a poco. Le pentole s’impossessano del piccolo schermo, si rincorrono i faccioni degli chef vestiti di bianco, i politici intenti a cucinare, i talent di cucina con i copioni già scritti. Uno spaccato che abbiamo ripercorso sulla nostra rivista di Gennaio con Renzo Arbore, il maestro della televisione, colui che ha creato uno stile e un linguaggio nuovo: irriverente, ironico, fresco.