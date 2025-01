Quotidiano.net - Smart agricolture di Leonardo e Bf nel piano Mattei per l'Africa

Leggi su Quotidiano.net

Il progetto '' die Bf entra nelper l'con la firma di una intesa, con la Presidenza del Consiglio, che rafforza la collaborazione già avviata tra le due società "per lo sviluppo agricolo e tecnologico in particolare nel continenteno". Intesa sottoscritta oggi dal presidente di, Stefano Pontecorvo, e dall'ad di Bf, Federico Vecchioni, con il coordinatore della struttura di missione per l'attuazione deldella Presidenza del Consiglio, Fabrizio Saggio. Così, evidenziano le aziende, "la volontà di collaborare nel settore agroindustriale incontra l'opportunità che emerge con la costruzione di partenariati nei Paesi individuati" daldove "verranno lanciati progetti per la tutela della biodiversità e dello sviluppo sostenibile", contando anche sulle opportunità di finanziamento previste dale "con il pieno coinvolgimento delle realtà locali".