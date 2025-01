Dilei.it - Slick back perfetto che dura tutto il giorno? Ti basta un solo prodotto low cost (viralissimo su TikTok)

Tra i desideri più ambiti dalle donne diil mondo figura quello di poter contare su capelli auto-pulenti, auto-asciuganti e sempre in ordine. In attesa di una formula magica che permetta di ritrovarsi istantaneamente con una chioma profumata e perfettamente acconciata, possiamo contare su un trend che sta spopolando da tempo: il ritorno dei capelliportati all’indietro, accompagnati con il gel, da acconciare a seconda delle lunghezze in code, chignon e mezze ponitails. Visualizza questo post su Instagram Si tratta di uno stile perfettamente in linea con l’estetica della clean girl che dona subito un aspetto fresco, pulito e ordinato, anche in quei giorni di bad day hair dove spazzola e phon non riescono a risolvere il problema.Tuttavia, va precisato che, pur essendo essenziale e pulito nel risultato, non sempre si rivela immediato nella sua realizzazione.