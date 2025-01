Slegers nominato capo permanente dell’Arsenal dopo un incantesimo temporaneo di successo

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-17 20:29:00 Il web non parla d’altro:L’Arsenal ha confermato la nomina di Reneecomeallenatoreè in carica ad interim da ottobre in seguito alle dimissioni di Jonas Eidevall.La squadra della Super League femminile è terza, a sette punti dallalista Chelsea.Eun periodo di, lesperano di riprendere e ripristinare il dominio dei Gunners nel calcio femminile.Parlando per la prima volta come manager, ha detto: “Sono molto felice di sedermi qui adesso e insieme abbiamo preso la decisione di andare avanti in questo modo.“Ho appena visto cosa hanno fatto i giocatori e come ci siamo relazionati con lo staff, il club e anche i tifosi. Questo ha davvero influenzato la mia decisione di volere il lavoro perché ovviamente quando sono stato coinvolto è stato molto improvviso, molto inaspettato, ed ero qui per servire il club, ma poi durante il mio periodo ad interim, ha iniziato a crescere .