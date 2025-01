Liberoquotidiano.it - Siti hard vietati per sempre, verso una clamorosa svolta (per sentenza): cosa sta succedendo

Negli Stati Uniti, i giudici della Corte Suprema si trovano di fronte a un dilemma, tipicamente americano. Vogliono vietare l'accesso aiporno ai minori. Ma, al contempo, vogliono rispettare il primo emendamento della Costituzione, quello che sancisce e tutela la libertà d'espressione. In Texas, una legge - chiamata Hb 1181 e approvata nel 2023 - impone aidi richiedere un documento d'identità emesso dal governo. Il motivo? Verificare che gli utenti abbiamo almeno 18 anni. Come riporta Repubblica, idevono anche esporre un avviso in cui spiegano che il materiale pornografico “crea dipendenza, indebolisce le funzioni cerebrali” e può generare bassa autostima, citando condizioni non verificate dalla scienza. Ma il mondo del porno è pronto a resistere. Pornhub, per esempio, ha scelto di non piegarsi, bloccando l'anno scorso l'accesso agli utenti texani.