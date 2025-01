Sport.quotidiano.net - Serie B, le partite della 22^ giornata: formazioni, orari e dove vederle in tv

Bologna, 17 gennaio 2025 – LaB è pronta a scendere in campo per la ventiduesima volta, con il primo match, tra Sampdoria e Cesena, che andrà in scena questa sera alle 20:30. I romagnoli, scivolati fino al decimo posto in classifica, si trovano ad appena cinque punti di distacco dai blucerchiati, in sedicesima posizione con 21 lunghezze. Domani alle 15 sarà la volta di Citta– Mantova, Salernitana – Reggiana, Modena – Frosinone e Cremonese – Cosenza, mentre Bari – Brescia è in programma per le 17:15. Sassuolo e Pisa scenderanno in campo in contemporanea, domenica alle ore 15. I neroverdi, che in questaospiteranno il Sudtirol al Mapei Stadium, inseguono il terzo successo di fila dopo le vittorie contro Cosenza e Salernitana, per rimanere saldamente in testa alla classifica.