Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 22a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Leggi su Digital-news.it

Sabato 18 gennaio alle 17:15, allo stadio San Nicola, andrà in scena l’attesissimo match Bari-Brescia, visibile suanche in modalità gratuita. Due squadre, due obiettivi diversi, ma la stessa voglia di lottare per un risultato che può cambiare le sorti della stagione.I biancorossi, che si trovano saldamente in zona playoff, stanno dimostrando grande solidità, con l’ambizione di consolidare la propria posizione e continuare a inseguire le vette più alte della classifica. Sul fronte opposto, le Rondinelle arrivano in Puglia con grinta e determinazione, in piena lotta per evitare le insidie della zona retrocessione e decise a mettere fine a unadi cinque pareggi consecutivi. Nella gara d’andata, giocata al Rigamonti, le due squadre si erano spartite la posta in palio con un combattuto 1-1.