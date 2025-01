Sport.quotidiano.net - Serie A2, al tecnico non sono piaciuti alcuni minuti a Orzinuovi. Fortitudo, coach Caja al lavoro per cancellare pericolosi blackout

Chiusa anche la praticae incassata la terza vittoria in altrettante sfide del 2025, la formazione di Attiliosi appresta ad affrontare, domenica, Piacenza. E nellache incrocerà la squadra che fino a poco tempo fa era stata di Stefano Salieri e Gherardo Sabatini, ci sarà anche un Donte Thomas in più. Giunta ieri in città, l’ala grande americana ha firmato fino al termine della stagione ed è stata ingaggiata per sostituire l’infortunato Kenny Gabriel. Oggi farà il primo allenamento con la squadra, agli ordini die dello staff. C’è curiosità di vedere come l’ex Torino e Cantù si integrerà nel gruppo e come assimilerà le indicazioni di. Ad aiutare Thomas nell’inserimento sarà senza dubbio la conoscenza dicompagni di squadra come Vencato e Cusin con cui ha condiviso l’esperienza di Torino, oppure di Freeman con il quale ha militato in Olanda nel Donar.