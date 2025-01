Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, Barbara Berlusconi festeggia il primo sì al Tg1: “Battaglia di tutta una vita per mio padre”

“Quella di ieri è solo unpasso ma ha un grande significato simbolico. Lo avrebbe certamente per mioche si è battutolaper una magistratura imparziale e meno politicizzata”. Parola di: la terzogenita del Cavaliere ha potuto offrire la sua opinione al Tg1 che l’ha intervistata per commentare l’approvazione –dei quattro passaggi parlamentari necessari – della. Per la figlia dell’ex premier “separare letra magistrati requirenti e giudicanti è indispensabile per raggiungere questo obiettivo. Mi fa piacere rilevare – ha aggiunto riferendosi ad Azione e +Europa – che anche una parte dell’opposizione condivida questo provvedimento”.Il testo approvato ieri in prima lettura con 174 sì e varato lo scorso maggio dal Consiglio dei ministri, introduce nella Carta il principio“distinte” di giudici e pubblici ministeri, sdoppia il Consiglio superiore della magistratura e dispone la selezione dei suoi membri tramite sorteggio; inoltre toglie al Csm la funzione disciplinare nei confronti dei magistrati, affidandola a un nuovo organismo apposito, “l’Alta corte disciplinare“, composta da nove membri magistrati e sei “laici”, avvocati e accademici, anche loro scelti in parte tramite estrazione a sorte.