Lapresse.it - Separazione carriere, Barbara Berlusconi: “Mio padre si è battuto per magistratura imparziale”

Dopo la prima approvazione alla Camera della riforma costituzionale per ladelledei magistrati, parla, la figlia dell’ex presidente del Consiglio che del progetto ora portato avanti dal ministro Carlo Nordio ha fatto una battaglia per molti dei suoi anni al governo. “Quello di ieri è solo un primo passo ma ha un grande significato simbolico. Lo avrebbe certamente per mioche si ètutta la vita per unae meno politicizzata. Sperare letra magistrati requirenti e giudicanti è indispensabile per raggiungere questo obiettivo. Mi fa piacere rilevare che anche una parte dell’opposizione condivida questo provvedimento”, ha dettoal Tg1.