Ilfattoquotidiano.it - Scuole chiuse per maltempo in Sicilia: rischio di forti piogge. “Spostatevi solo se necessario”

L’allerta rossa per ilinOrientale e arancione per quella Occidentale ha determinat0 la chiusura dellein molte province, tra cui Catania, Messina e Siracusa. Restano invece aperte a Palermo. Ildi acquazzoni intensi è nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale nell’isola. “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica eraffiche di vento”, ha avvertito la Protezione civile regionale. Venti dai quadranti orientali daa burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. “Invitiamo ini a fare attenzione alla mobilità per l’allerta meteo in alcune aree della regione peridrogeologico e a spostarsise strettamente”, ha aggiunto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, in merito alle chiusure e alle limitazioni del traffico ferroviario nell’isola comunicate da Rfi a causa dell’allerta rossa e arancione.