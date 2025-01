Lapresse.it - Scudo penale, Nordio: “Termine improprio. Agenti assistiti senza essere indagati”

Il ministro della Giustizia Carlotorna a gettare acqua sul fuoco delle polemiche nate intorno allo ‘’ per glidelle forze dell’ordine. Il Guardasigilli insiste: “È un” e tenta di placare gli animi di chi ne ravvisa un tentativo di imbastire una riforma procedurale che vuole dare impunità a chi, tra le forze dell’ordine, commette un reato.L’obiettivo dellosecondo“È ovvio che la legge vale per tutti”, rimbrotta il ministro che chiarisce: “Il registro degliè un istituto fallito: nato come garanzia si è trasformato in gogna mediatica e condanna anticipata. Questo vale anche per forze dell’ordine”. L’obiettivo di questa norma è “coniugare le garanzie della persona col fatto che non venga iscritto in nessun registro degli”.