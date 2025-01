Scream 7 | Jasmin Savoy Brown riprenderà il ruolo di Mindy

Leggi su Cinefilos.it

7:ildista per tornare a Woodsboro. Variety riferisce in esclusiva che l’attrice tornerà a interpretareMeeks-Martin – il primo personaggio queer del franchise – in7, riunendosi così a Mason Gooding, che interpreta suo fratello Chad. I due hanno già interpretato questi personaggi inV eVI, ma resta da scoprire in che modo la loro storia verrà spostata dal rapporto con le sorelle Sam e Tara Carpenter (Melissa Barrera e Jenna Ortega) a quello con la Sidney Prescott di Neve Campbell. Con le riprese in corso, a breve potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti.Tutto quello che sappiamo su7Dopo mesi di attesa, è stato confermato che7 è ufficialmente in fase di sviluppo. Nel 2022, il franchise slasher preferito dai fan è stato ripreso sotto la guida del duo di registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, che fanno parte del collettivo di cineasti noto come Radio Silence.