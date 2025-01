Oasport.it - Sci di fondo, Iver Tildheim Andersen vince la 10 km tl di Les Rousses

Leggi su Oasport.it

A Les, in Francia, si è aperta la tappa di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci diorfana dell’Italia, con gli azzurri che saranno in raduno a Passo Lavazè, in Trentino, fino al 22 gennaio: nella 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli maschile si è imposto il norvegese.In realtà è arrivata una doppietta norvegese, dato che alle spalle di, vittorioso in 19’50?6, si è classificato il connazionale Paal Golberg, secondo a 5?2, mentre ha completato il podio odierno lo statunitense Ben Ogden, terzo in 9?1.E’ rimasto ai piedi del podio, invece, l’altro norvegese Simen Hegstad Krueger, quarto a 18?3, mentre la quinta piazza è andata allo svedese William Poromaa, attardato di 25?1, che ha preceduto il connazionale Edvin Anger, sesto con un distacco di 26?2.