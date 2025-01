Scacco matto a Zelensky

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Spero che quest’ anno porti la pace in Europa. Mi auguro che Putin esiedano a un tavolo e le armi tacciano.Danilo Del BonoVia emailGentile lettore, faccio mio l’augurio della pace, ma dubito chepossa sedersi al tavolo negoziale come lei auspica. Allo stato attualeè un Re degli scacchi che ha subìto “il”. Putin, nella conferenza di fine anno, ha detto che la Russia tratterà solo con un rappresentante legittimo dell’Ucraina e chenon lo è, poiché il suo mandato è scaduto senza che fossero indette le elezioni. “La costituzione ucraina non prevede di ignorareil voto in caso di guerra” ha spiegato e ha aggiunto che tratterà con lui solo “se sarà rieletto”. Cosa improbabile, ora, con la popolarità di Zel ai minimi storici. Le ragioni di Putin sono più che valide: un trattato firmato da Zelesnkly sarebbe un pezzo di carta senza valore giuridico in quanto non negoziato da un’autorità legittima: Kiev potrebbe stracciarlo in qualunque momento.