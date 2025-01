Lanazione.it - Sarà Vero? - Il punto neroazzurro | Alla scoperta di Meister

Leggi su Lanazione.it

PISA, 17 GENNAIO - "Voglio aiutare il Pisa a raggiungere la Serie A!" Più chiaro di così Henriknon avrebbe potuto presentarsi. L'attaccante danese è il primo rinforzo in questa sessione di calciomercato del Pisa di Filippo Inzaghi. Prelevato dal Rennes in prestito annuale con diritto di riscatto,rappresenta la nuova incognita pronta a scagliarsi con prepotenza in Serie B. Esteves, Hojholt, Lind. sono tanti i casi in cui la dirigenza nerazzurra ha dimostrato di saper pescare bene dall'estero (ultimamente dDanimarca), e il centravanti spera di aggiungersi a questa lista. "Sono stato convinto dal progetto". Questo il motivo che lo ha spinto a scegliere Pisa. Una scelta di vita, un investimento su sé stesso, considerando che dopo gli 8 gol in 18 partite in Norvegia, con la maglia del Sarpsborg, il Rennes (squadra della massima divisione francese) aveva deciso di investire per lui circa 9 milioni di euro.