Sarà un sabato di grandi gare Al PalaCasali atleti azzurri e non

Undi grandeca al. Campionie stranieri, ma anche talenti emergenti per accendere il pomeriggio al Memorial Alessio Giovannini di Ancona. Nella quarta edizione del meeting internazionale, per la prima volta inserito nel World Indoor Tour, sono pronte a brillare le stelle nascenti dell’ca italiana. Sulla pista delè attesa al via nei 400 metri Elisa Valensin (Cus Pro Patria Milano), oro europeo under 18 dei 200 e della staffetta in estate. Se la vedrà con l’ottocentista Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), la primatista italiana della 4x400 Ilaria Accame (Libertas Unicusano Livorno), le altre staffettiste azzurre Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Alessandra Bonora (Fiamme Gialle) e Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano), l’ostacolista Eleonora Marchiando (Carabinieri), argento con la 4x400 agli ultimi Europei indoor, e la slovena Anita Horvat, vicecampionessa continentale degli 800 al coperto.