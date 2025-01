Lanazione.it - Sant’Antonio Abate, celebrazioni in Toscana e curiosità sulla festa del patrono degli animali

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 17 gennaio 2024 – Le tradizioni e l’amore per glisi incontrano con la fede ogni anno il 17 gennaio, giorno in cui si celebra, secondo la tradizione cristiana primoabati e fondatore del monachesimo cristiano. Sempre contornato da, eremita nel deserto e in preghiera giorno e notte, ogni anno il Santo, noto per essere il protettore, viene celebrato con festività legate al mondo contadino, dalle messe liturgiche ai falò. Chi èAntonio era nato da una agiata famiglia cristiana nel 251 in Egitto, all'epoca una delle nazioni più ricche e potenti del mondo. Rimasto orfano all'età di 19 anni, fulminato dal precetto evangelico "vendi tutto e dona ai poveri", si liberò di tutti i beni e andò a vivere nella solitudine del deserto della Tebaide pregando e lavorando.