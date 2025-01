Iltempo.it - Santanchè rinviata a giudizio. La reazione del legale: "Innocente, lo dimostreremo"

Leggi su Iltempo.it

La gup di Milano Anna Magelli ha rinviato ala ministra del Turismo Danielaper l'accusa di concorso in falso in bilancio relativa alle comunicazioni sociali di Visibilia tra il 2016 e il 2022. Il processo comincerà il 20 marzo davanti al Tribunale di Milano. La Procura di Milano contesta agli indagati, tra cui, che tra il novembre 2014 e il dicembre 2021 fu consigliera, poi ad, presidente e «soggetto economico di riferimento del gruppo», di avere, «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, ciascuno in ragione delle cariche rivestite», «consapevolmente» esposto dati falsi nei bilanci tra il 2016 e il 2022. Nell'atto di chiusura delle indagini si legge che le presunte false comunicazioni sociali sarebbero servite a «conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto», cioè la «prosecuzione dell'attività di impresa nascondendo al pubblico le perdite, evitando sia la necessaria costosa ricapitalizzazione, sia la gestione meramente 'conservativa'».