Lanotiziagiornale.it - “Santanchè deve lasciare, se rimane offende le istituzioni”: parla la capogruppo di Avs alla Camera, Luana Zanella

La ministra del Turismo Danielaè stata rinviata a giudizio dgup Anna Magelli per false comunicazioni sociali in merito al caso Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato e dal quale ha dismesso le cariche. Quello che si aprirà a Milano è il primo processo che la ministra dovrà affrontare in qualità di imprenditrice. Con la ministra vanno a processo altri 16 imputati tra cui anche il compagno Dimitri Kunz, l’ex compagno Canio Giovanni Mazzaro, la sorella Fiorella Garnero, la nipote Silvia Garnero e Antonino Schemoz, amministratore del gruppo dall’agosto 2019 dopo la ministra e poi liquidatore delle società.di Avs, dimissioni subito?“Assolutamente. Non è immaginabile né tollerabile che Danielaresti un minuto in più a ricoprire il suo incarico.