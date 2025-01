Quotidiano.net - Santanchè a processo, le mosse della premier Meloni. Fermi fino alla Cassazione, poi un cambio ‘chirurgico’

Roma, 17 gennaio 2025 – Dimissioni più vicine per Daniela, ma non ora. La ministra del Turismo – rinviata a giudizio per concorso in falso in bilanciosocietà Visibilia - nell’immediato non sarà costretta al passo indietro perché Giorgianon dovrebbe chiederle di lasciare l’incarico. Almeno non a questo punto dell’iter giudiziario dell’inchiesta, che prevede ancora due mesi prima che si aprano le porte del tribunale. Le dimissioni, tuttavia, non sono escluse: ci sarebbero in caso di rinvio a giudizio in un altro procedimento, quello per truffa aggravata all’Inps nell’utilizzocassa Covid, che vede sempreal centro dell’inchiesta. Se ciò avvenisse, lanon potrebbe più tenerla in squadra, perché nessun accusato di truffa ai danni dello Stato può, ragionevolmente, ricoprire un incarico di governo; l’inchiesta in questione è ferma ine lo sblocco potrebbe avvenire entro la fine del mese di gennaio.