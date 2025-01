Lettera43.it - Sanremo 2025, pochi duetti fra i big per la serata delle cover? Le indiscrezioni

Fra le grandi novità di, che segnerà la 75esima edizione del Festival della canzone italiana, c’è la possibilità di vedere un duetto fra i Big in gara. Per la, il direttore artistico nonché conduttore Carlo Conti ha offerto per la prima volta ai concorrenti l’opportunità di condividere fra loro il palco durante la quartadella manifestazione e non solamente con un ospite esterno. Questo perché la speciale classifica non impatterà su quella generale, ma eleggerà un campione ad hoc. Pensata per snellire la scaletta ed evitare di finire a tarda notte, tuttavia, l’idea non sembra decollare. Anzi, secondo Adnkronos, rischia di naufragare forse quasi del tutto.Carlo Conti (Imagoeconomica).LEGGI ANCHE:, svelati i nomi dei co-conduttori: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1, perché ifra i big per lenon decollanoIl principale ostacolo che i concorrenti starebbero incontrando per ipotizzare un duetto fra loro risiede proprio nella scelta del brano da interpretare sul palco dell’Ariston.