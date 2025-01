Lanazione.it - Sanità umbra, conti in rosso. Ospedali e Aziende Usl: un buco da 220 milioni

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 17 gennaio 2025 – Quel segno “più” da un milione di euro nel bilancio dellaa fine 2023 c’era stato grazie a una operazione di copertura da 93messa in campo in extremis dalla Regione, altrimenti isarebbero stati già inallora. E il 2024 terminato da un paio di settimane potrebbe essere ancora peggiore del precedente, con un “” nei bilanci dellache secondo le prime stime è fra i 200 e i 220di euro. Più del doppio insomma dell’anno prima. Cifre precise non ce ne sono, anche perché il terzo semestre 2024 è appena terminato e quindi i resonon possono che essere parziali. Ma la cifra è quella lì – milione più milione meno – emersa al termine del confronto fra la presidente della Regione, Stefania Proietti, e i direttori generali dei duee delle duesanitarie.