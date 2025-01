Ilrestodelcarlino.it - Salta l’incontro con il ministro giapponese Ito, rientro anticipato per il segretario Pedini Amati

Si è conclusa anticipatamente la trasferta in Giappone deldi Stato per il Turismo Federicoche, vista l’impossibilità delcon delega all’Expo Yoshitaka Ito a presenziare al bilaterale previsto nella giornata di mercoledì a causa problemi di salute, è rientrato a San Marino., che avrebbe dovuto rappresentare un’importante occasione di aggiornamento in merito alla partecipazione sammarinese ad Expo2025, è rimandato alla prossima trasferta in Giappone delFedericoche presumibilmente coinciderà con l’inaugurazione del 13 aprile. Resta invece a Osaka tutto lo staff del Commissariato generale di San Marino per l’Esposizione Universale 2025 guidato dal commissario generale Filippo Francini, che proseguirà negli incontri organizzativi e istituzionali in programma.