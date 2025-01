Pronosticipremium.com - Roma, Raspadori pista calda: il Napoli fissa il prezzo

Il tempo stringe e per lasta arrivando il momento di tornare in campo. Reduci dal pareggio per 2-2 con il Bologna, i giallorossi vogliono ritrovare subito la via della vittoria, dando prova che questo 2025 è l’anno della rinascita. Il 7° posto dista sette punti ed è diventato un obiettivo concreto, specialmente considerando un girone di ritorno tutto da giocare. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli in vista della sfida con il Genoa, in programma oggi 17 gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita estremamente delicata, contro un avversario in forma smagliante. Al tempo stesso, però, la proprietà sarebbe alle prese con la finestra di calciomercato.Il direttore tecnico Florent Ghisolfi desidererebbe regalare a Claudio Ranieri forze fresche, in grado di dare da subito un importante apporto alla squadra.