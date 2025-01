Pronosticipremium.com - Roma, Pellegrini: “Su di me voci ridicole, sarà il campo a decidere il mio futuro”

Nel corso di questa stagione sono tanti i giocatori dellache hanno fatto fatica ad esprimersi. Tra questi rientra sicuramente Lorenzo, che da qualche settimana è sembrato però essere in ripresa, mostrando a tratti le proprie qualità. Sul classe ’96 si sono rincorse anche diversedi mercato, che riguarderebbero già questa finestra invernale e soprattutto quella che ciin estate. Di tutti questi temi ne ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport.Il numero 7 giallorosso ha esordito parlando dell’esonero di Mourinho: “Era il nostro giorno libero, il 16 gennaio di un anno fa, e mandarono via Mourinho. Fu uno shock, perché nessuno se lo immaginava. Per noi non fu un bel momento. A fine novembre ci eravamo opposti. Leggemmo che lo volevano cacciare, andammo da Tiago Pinto per chiedere se fosse vero e gli spiegammo che non c’era bisogno di mandarlo via.