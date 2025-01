Thesocialpost.it - Roma, grave incidente in una clinica: ragazzo precipita nel vano ascensore

Paura questa mattina in unasituata in via Felice Giordano, nel quartiere Parioli di, dove undi circa 30 anni èto nel. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe aperto la porta dell’al piano terra, ma la cabina non era presente, facendolo cadere fino al piano -2.Immediato l’intervento di polizia, vigili del fuoco e personale del 118. Dopo essere stato soccorso, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al policlinico Umberto I. Ha riportato gravi fratture alle gambe, ma al momento non sono emerse ulteriori informazioni sulle sue condizioni.Sul posto sono in corso i rilievi per accertare eventuali responsabilità e verificare il funzionamento dell’impianto. L’riaccende il dibattito sulla sicurezza degli ascensori negli edifici, soprattutto quelli adibiti a uso sanitario.