Pronosticipremium.com - Roma-Genoa, formazioni ufficiali: confermato Pellegrini

Leggi su Pronosticipremium.com

Tutto pronto allo stadio Olimpico per il calcio d’inizio di, match valido per la ventunesima giornata di Serie A. I giallorossi vanno a caccia del sesto risultato utile consecutivo per guadare con speranza alla seconda metà di stagione. La situazione in classifica, però, continua ad essere molto complicata: la squadra di Claudio Ranieri occupa la decima posizione in classifica con 24 punti, a dodici lunghezze di distanza dalla zona Champions League.Laarriva dal pareggio per 2-2 ottenuto domenica scorsa al Dall’Ara contro il Bologna, arrivato allo scadere grazie al rigore trasformato da Artem Dovbyk al 98?. I giallorossi hanno mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane e questa sera sono chiamati a dare continuità alle recenti prestazioni. Il, invece, occupa l’undicesima posizione in classifica con 23 punti ed è reduce dalla vittoria interna per 1-0 ai danni del Parma.