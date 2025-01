Lapresse.it - Roma, fiaccolata contro il Ddl Sicurezza: “Fermiamo la deriva autoritaria”

Leggi su Lapresse.it

La Rete “No Ddl Paura – A pieno regime” scende in piazza aassieme ad Amnesty International, Cgil, Anpi, Sinistra Anticapitalista, Unione studenti medi e Uduil disegno di legge ribattezzato Ddl. Una protesta che da Piazza Sant’Andrea della Valle, a pochi passi da Palazzo Madama, simbolicamente tenta di avvicinarsi al Senato e ai palazzi delle Istituzioni dove è in atto in questi giorni l’iter di approvazione del Ddl. Sono circa duecento i manifestanti presenti allache prova con le sue candele a “fare luceil buio della repressione”. Il presidio si è trasformato nella sua fase finale in un piccolo corteo che ha sfilato fino a Largo di Torre Argentina. “È un decreto che lede uno dei principi della democrazia, che è il diritto al dissenso anche radicale”, dice Luca Blasi della rete ‘A pieno regime’: “In un Paese che già ha dei problemi di abusi in divisa, morti in carcere e situazione sociale che peggiora, questo Ddl è il più grave attacco alla democrazia.