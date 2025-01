Pronosticipremium.com - Roma Femminile, all’Olimpico per festeggiare la Supercoppa Italiana: la Juventus in attesa per il big match

L’Olimpico stasera emanerà ancor più calore rispetto al solito. Infatti, in occasione della sfida trae Genoa che si terrà a partire dalle ore 20:45 del 17 gennaio ladi Alessandro Spugna si presenterà in campo per celebrare la vittoria dellavinta il 6 gennaio contro la Fiorentina, battendola con un clamoroso 3-1. Staff, giocatrici e allenatore dunque si faranno trasportare dalla gioia e dal calore dei tifosi giallorossi, andando a confermare lo stato di forma delle capitoline anche in questa stagione. Poi però ladovrà proiettarsi sul prossimo incontro contro lache si terrà il 19 gennaio del 15:30 e che sarà valida per la 15ª giornata di Campionato. Oggi, in occasione di #Genoa, saremo allo Stadio Olimpico per celebrare insieme la vittoria dellaDAJE#ASpic.