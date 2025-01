Romadailynews.it - Roma: Baglio (Pd), poteri speciali a Capitale, ora diventino realta’

Leggi su Romadailynews.it

Come le altre Capitali europee “ha diritto a”. Lo dichiara in una nota dichiara la capogruppo in Campidoglio del Partito democratico Valeria. “Siamo estremamente felici che in Parlamento riparta l’iter parlamentare della proposta di riforma dell’ordinamento di– proseguedel Pd -. E’ un obiettivo al quale il Partito democratico lavora da anni, in Parlamento e in tutte le sedi istituzionali, perche’ siamo convinti chenon sia da meno rispetto alle altre Capitali. Lavoreremo in ogni sede a sostegno di questo progetto: servonoe una struttura amministrativa efficiente. Servono risorse adeguate, perche’ le tante opere realizzate in questi ultimi due anni – opere che stanno ridando lustro allae che sono apprezzate a livello internazionale – sono un patrimonio che ha bisogno di manutenzione costante nel tempo.