Roberto Benigni e l' assalto sessuale a Raffaella Carrà | E il giorno dopo tutta la verità

A poche settimane dal Festival di Sanremo 2025, targato Carlo Conti (bis)la fortunatissima era Amadeus, è Mario Maffucci, storico dirigente Rai a ripercorrere l'epopea dell'Ariston d cui è stato anche direttore artistico dal 1996 al 2000,averlo seguito in prima persona dal 1982. E lo fa a 85 anni, in un appassionante libro-memoir vergato insieme ad Andrea Scarpa (Samurai. Le avventure di un Forrest Gump della tv dietro le quinte del potere, Edizioni Fuoriscena) e in un'altrettanto gustosa intervista al Corriere della Sera. Maffucci ricorda la conduzione irrituale di Raimondo Vianello, che volle "la bella e la brutta". La prima era la supertop Eva Herzigova ("Era pazzo di lei"), la seconda Veronica Pivetti che tenuta all'oscuro del ruolo, prima della diretta ebbe una crisi di nervi.