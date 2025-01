Lanazione.it - Rissa al funerale di Maati, dura replica del sindaco di Certaldo: “Il lutto merita rispetto”

, 17 gennaio 2025 – Da un lato l’amarezza che si aggiunge al dolore lasciato daldiMoubakir, a causa del confronto particolarmente duro fra due gruppi di giovani all’esterno della chiesa al termine delle esequie (con un ragazzo che, stando ad alcune testimonianze, avrebbe estratto un coltello che tuttavia non è stato rinvenuto). Dall’altro, la “questione sicurezza” sulla quale le opposizioni (anche extra-consiliari) continuano a puntare il dito, alla luce della tentata occupazione dell’ex-mensa che ha visto cinque cittadini stranieri occupare venerdì sera via Carlo Marx con mazze, martelli e fumogeni. Sono giorni frenetici a, alla luce degli ultimi avvenimenti. Iniziando dall’episodio poco edificante avvenuto fuori dall’edificio religioso mercoledì scorso: se dalle minacce e dalle scaramucce fra ragazzi non si è passati ad altro è forse grazie all’intervento delle forze dell’ordine e del padre di, che sono riusciti alla fine a ricondurre gli adolescenti alla calma.