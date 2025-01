Romadailynews.it - Rifiuti: sabato 18 e domenica 19 gennaio a Roma nuovo appuntamento con “Ama il tuo quartiere”

18 e19con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo– Giornate del Riciclo”. La raccolta straordinaria gratuita diingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio Rai potenziata gia’ dallo scorso anno con l’incremento degli eventi in programma nell’intero fine settimana. Nei prossimi due appuntamenti l’azienda mette a disposizione deini complessivamente 15 postazioni di raccolta. Per individuare l’ecostazione piu’ vicina assieme a tutte le informazioni utili si puo’ consultare il sito www.ama.it e ilcanale aziendale whatsapp (www.ama.it/whatsapp/). I Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate. Lo comunica Ama in una nota.