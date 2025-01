Rompipallone.it - Rashford o Walker, ci siamo: il Milan ha scelto, i dettagli

Ultimo aggiornamento 17 Gennaio 2025 21:56 di Nicola Lo ConteIl clubista prende una decisione definitiva tra i due inglesi: chi sbarca al Diavolo traOre di calciomercato e di avvicinamento al weekend in campo che si fanno sempre più calde, con intrecci costanti, notizie, rumours, ribaltoni di ogni genere, come si conviene a ogni fase cruciale di una sessione di trasferimenti. Occhi puntati, tra le altre, su Juventus e, squadre accomunate dalla ricerca costante di nuovi acquisti, oltre che da uno scontro diretto in arrivo che potrebbe dire molto sul futuro di entrambe.Bianconeri e rossoneri si sfideranno allo Stadium per mettere in cascina punti pesantissimi per la corsa Champions. E mentre i rispettivi allenatori preparano una sfida da non fallire a qualsiasi costo, le dirigenze ragionano sugli innesti da mettere a segno.