Rapina all’auto portavalori colpo da film Bandito in fuga con 30mila euro

Carrara, 17 gennaio 2025 – L’autista di un'autoè stato aggredito con il peperoncino spray e derubato di. È successo stamani poco dopo le nove in via Covetta ad Avenza, nel parcheggio davanti alla trattoria Gloria. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un dipendente della ‘Romagna Giochi’, era a bordo di una Fiat Panda bianca attrezzata per il trasporto di valori, quando in prossimità della trattoria sarebbe sceso per controllare le ruote dell’automobile, che ha riferito sentire un po’ sgonfie. Una volta sceso dsarebbe stato avvicinato da un uomo, che dopo avergli spruzzato lo spray al peperoncino negli occhi si sarebbe precipitato all’interno dell’auto per rubare la cassaforte contente i trentamilaper poi darsela a gambe levate. Questo quanto ha riferito ilto, un uomo sulla cinquantina dipendente della ‘Romagna Giochi’, uno dei principali operatori nazionali del gioco lecito.