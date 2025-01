Iltempo.it - Quarticciolo fuori controllo: assalto ai poliziotti durante il controllo anti-droga

Leggi su Iltempo.it

Alcunisono stati aggrediti ieridei controllial, alla periferia di Roma. Tutto è nato quando un uomo di origini nordafricane, bloccato assieme a una donna perché sorpresi a spacciare, ha opposto resistenza dando calci agli agenti nel tentativo di fuggire. A quel punto sono arrivate circa venti persone che hanno aggredito gli agenti spruzzando spray urticante contro di loro e facendo così guadagnare la fuga all'arrestato, poi rintracciato. In particolare, il monitoraggio dell'area ha consentito di tracciare gli spostamenti dei due, una donna italiana ed un uomo di origini nordafricane, che, in breve tempo, hanno confermato i sospetti degli agenti. Uno scooter in sosta era la base logistica. Nel vano sottosella erano custodite le dosi confezionate in cellophane di colore blu, per un totale di 136 involucri di cocaina e crack, che, in base all'arrivo dei clienti, venivano prelevate e consegnate.