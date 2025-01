Oasport.it - Quando parte Marta Bassino nella discesa di Cortina: orario esatto, n. di pettorale, tv

Domani, sabato 18 gennaio, si disputerà ad'Ampezzo la terzalibera stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. La mitica Olympia della Tofane, che tra poco più di un anno sarà teatro delle gare olimpiche di Milano2026, ospita questo weekend le specialiste della velocità per uno degli ultimi appuntamenti prima dei Mondiali di Saalbach.L'Italia può contare su diverse carte importanti per le posizioni di vertice ed una di queste risponde al nome di, competitiva nel primo training ufficiale adopo aver rinunciato alle gare veloci dello scorso fine settimana a St. Anton. La cuneese dovrà superarsi per avvicinare il podiodi domani, mentre potrebbe avere più chance di emergere nel SuperG della domenica.