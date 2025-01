Ilrestodelcarlino.it - Protezione civile, il Rotary si mobilita

‘Aiutiamo chi aiuta’ è il titolo della raccolta fondi promossa dal mondoper cercare di raccogliere quanto serve per poter comprare un’insaccatrice da donare al gruppo didi Forlimpopoli. Il macchinario, fondamentale in caso di alluvioni e allagamenti, verrebbe poi utilizzato in favore di tutto il territorio. Lazione deinon si esaurisce alla sola apertura della raccolta sulla piattaforma Ideaginger: è possibile donare fino al 21 gennaio, ma ha già visto la realizzaizone di varie iniziative che si sono svolte nelle scorse settimane. Domenica scorsa ilClub Forlì e il Distretto2072 Emilia-Romagna e San Marino hanno organizzato un pranzo di raccolta fondi presso la sede stessa dellaartusiana. Il traguardo si è poi ancor più avvicinato grazie alla donazione dei club, in particolare del Distretto2060 del Triveneto.