Pronto soccorso di Gallarate. Potenziato il personale

Si rafforza l’organico aldell’ospedale Sant’Antonio Abate di, punto di riferimento fondamentale nel territorio per le emergenze. Di recente ha preso servizio una dottoressa, entro questo mese arriveranno due infermieri e successivamente 4 operatori oss. Un rafforzamento delche rientra nel piano di riorganizzazione della medicina d’urgenza che prevede l’attivazione di un nuovo ambulatorio dedicato ai “codici minori”, le persone non gravi con l’obiettivo di ridurre i tempi d’attesa. A dare la dimensione dell’attività svolta dalse, interessato in questi mesi da interventi per l’ammodernamento degli spazi, sono i numeri degli accessi. Nell’arco del 2024 sono stati 36.169, di questi 27.571 sono stati dimessi, 2.892 hanno avuto bisogno di ricovero nei reparti.